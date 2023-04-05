Татарстан потратит на борьбу с борщевиком в Высокогорском районе 7,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году Татарстан выделит на борьбу с борщевиком Сосновского на территории Высокогорского района 7,7 млн рублей из бюджета, выяснило «Реальное время».

Заказчик — исполком Высокогорского района. Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2023 года.

От подрядчика требуется провести мероприятия по уничтожению токсичного растения химическим способом. Необходимо избавиться от очагов распространения борщевика на участках, указанных заказчиком, путем опрыскивания гербицидами. Среди требований — проведение работ в благоприятных метеоусловиях, от есть в теплую безветренную погоду без осадков.

Мероприятия проведут в два этапа. На первом осуществят опрыскивание борщевика в период его роста, когда высота растений составляет от 10 до 70 см — до 20 мая 2023 года. Затем на втором этапе оценят техническую эффективность и объем выполненных работ по итогам первой обработки. Это сделают не ранее чем через 20 календарных дней после проведения первой обработки, с 20 мая до 30 июня. Результаты работ оцениваются комиссионно не менее чем через 20 дней после обработки.

Заявки принимаются до 12 апреля, исполнителя определят через два дня — 14 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году Казани в борьбу с борщевиком Сосновского выделили 9,1 миллиона рублей. Из них 1,6 миллиона рублей — из бюджета Татарстана и 7,5 миллиона рублей — из бюджета Казани.

Напомним, борьбу с борщевиком начинают с покоса растения, после чего производится обработка территорий химическими составами. В водоохранной зоне проводится исключительно покос.



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Маргарита Головатенко