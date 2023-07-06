В Ульяновской области задержали иностранца, танцевавшего на Коране

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Ульяновске правоохранительные органы задержали иностранного гражданина, который совершал «кощунственные действия» в отношении Корана, об этом сообщил губернатор области Алексей Русских в telegram-канале.



— В Сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. По предварительным данным, провокатор находился на территории Ульяновска. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали, — сказано в сообщении.

Губернатор выразил уверенность, что «действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку».



В telegram-канале Ассамблеи народов России директор организации Александр Даркович сообщил, что, по предварительным данным, провокатором является некий Сайд Абу Мустафа — египтянин, ныне проживающий в Ульяновске.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О том, что задержанный действительно является уроженцем Египта, ТАСС подтвердили в пресс-службе Управления МВД России по региону:



— <...> мужчина был установлен и задержан. Им оказался уроженец Арабской Республики Египет, 1995 года рождения, — сказал собеседник агентства.

В конце прошлой недели страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали мусульманские страны принять коллективные меры против оскорбления ислама. Экстренное заседание организации созвала Саудовская Аравия.

Неделей ранее полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон, комментируя инцидент, заявил, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».

Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей. Президент России Владимир Путин также отреагировал на эту акцию. Он считает, что Швеции «не хватает Петра I».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова