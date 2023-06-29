Рустам Минниханов осудил сожжение Корана в Швеции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с осуждением акции с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Публикуем полный текст заявления:

— В эти важные для мусульман всего мира дни мы вновь стали свидетелями чудовищного осквернения священного Корана.

Глубоко тревожит, что эти акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

Как Председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» строго осуждаю этот бесчеловечный поступок. Как бы отреагировали власти Швеции, если бы где-то была сожжена их Конституция?

В России усилиями нашего Президента в мире и согласии живут представители всех религий. Ярким свидетельством глубокого уважения к исламу является твердая позиция Владимира Владимировича, что неуважение к Корану в России — преступление. А взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России.

Уверен, миллионы мусульман в эти праздничные дни в одном порыве молятся за единство, мир и благоразумие.

Фото: realnoevremya.ru Динар Фатыхов (архив)

В среду агентство «Франс Пресс» сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон, комментируя инцидент, заявил, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».



Сегодня депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман с решительным осуждением властей Швеции, допустивших сожжение Корана в Курбан-байрам. Сожжение Корана в документе названо акцией вандализма. Парламентарии призвали шведские власти «принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман».

Подобные акции в странах Скандинавии проводят не в первый раз. 27 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в Дании. Скандальную акцию радикал провел в Копенгагене. Отмечалось, что для реализации плана Палудану выделили отдельное место, которое охранялось силовиками.

До этого Расмус Палудан пригрозил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что будет продолжать жечь Кораны, пока Анкара не согласится принять Швецию в НАТО. Он также сжег священную книгу мусульман в Стокгольме перед турецким посольством в январе.

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Айрат Назипов