«Петра I на них не хватает»: Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Президент Владимир Путин отреагировал на акцию с сожжением Корана в Швеции. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» опубликовал в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин.

— В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает, — сказал глава государства.

В среду агентство «Франс Пресс» сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон, комментируя инцидент, заявил, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».

Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

В Министерстве иностранных дел России назвали акцию «позорным» нарушением прав верующих и призвали мировое сообщество противодействовать таким событиям. Еще в ведомстве раскритиковали бездействие полицейских Швеции, а также высказывания местных властей относительно этой темы.

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Айрат Назипов