Страны-участницы ОИС призвали принять коллективные меры после акции с Кораном в Швеции

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали принять коллективные меры против оскорбления ислама. Экстренное заседание организации созвала Саудовская Аравия.

— Поругания Корана и оскорбление пророка ислама не являются единичными проявлениями исламофобии. Мусульманские страны должны принять коллективные меры, чтобы прекратить это, — заявил генеральный секретарь ОИС Ибрахим Таха.

Он указал на «необходимость постоянной работы с международным сообществом относительно срочного применения международного права против любых антирелигиозных призывов», сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Организации исламского сотрудничества была основана 25 сентября 1969 года. В настоящее время объединяет 57 стран с населением около 1,5 млрд человек. В 2005 году в ОИС была принята Россия.

В среду агентство «Франс Пресс» сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон, комментируя инцидент, заявил, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».

Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

Президент России Владимир Путин также отреагировал на эту акцию. Он считает, что Швеции «не хватает Петра I».

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Айрат Назипов