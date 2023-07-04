На задержание начальника тыла МВД Татарстана прилетела следователь из Москвы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

СМИ вечером во вторник сообщили о задержании начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова. В МВД республики «Реальному времени» информацию не опровергают. Следственный комитет не комментирует информацию.



По данным источников нашего издания, накануне задержания в Казань прилетела следователь из Москвы, из центрального аппарата СК. Отметим, что процессуальный статус Рамиля Шакирова пока неизвестен.

Один из источников «Реального времени» отмечает, что в Главном следственном управлении СКР есть дело о неких злоупотреблениях с контрактами МВД, и в апреле по этому делу проводился ряд следственных действий в Казани. Работала целая группа из шести следователей при оперативном сопровождении коллег из ФСБ.

В 2022 году СКР возбудил уголовное дело против начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина. Тогда в поле зрения правоохранителей попал и Рамиль Шакиров. Он покинул страну за несколько дней до задержания.



Ленара Самигуллина приговорили к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Подполковника в отставке признали виновным в превышении должностных полномочий в незаконном создании привилегированных условий для фирм своего знакомого на тендерах МВД и при последующем заключении госконтрактов.

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Маргарита Головатенко