В Госдуме ответили на вопрос о необходимости мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации на сегодня нет. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Не потребуется никакая новая волна мобилизации. Президент России четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет, — цитирует его ТАСС.

По словам Картаполова, на сегодняшний день «никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении 24 июня призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июня договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

26 июня Владимир Путин поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты». Он предложил им заключить контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к своим родным и близким или отправиться в Белоруссию.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» согласились с предложением президента перейти на службу в Минобороны России. Он добавил, что мятеж стал испытанием для России. По его мнению, общество его успешно прошло, «показав свою зрелость».



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Айрат Назипов