Владимир Путин: бойцы «Вагнера» могут продолжить служение России или спокойно уйти в Белоруссию

Президент России Владимир Путин поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты».

— Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено, — сказал он.

Он добавил, что любой выбор, будет выбором воинов России, которые «осознали свою трагическую ошибку».

Также в своей речи глава государства выразил признательность белорусскому коллеге за усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.

Президент России Владимир Путин выступил со вторым за несколько дней обращением к россиянам. Он поблагодарил россиян за патриотизм, а также заявил, что признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации с попыткой вооруженного мятежа. Полное обращение главы государства — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов