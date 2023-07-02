Вячеслав Володин: многие бойцы «Вагнера» согласились с предложением президента продолжить службу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» согласились с предложением президента перейти на службу в Минобороны России. Об этом он написал в своем telegram-канале.

— Путин сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты. Объяснив бойцам «Вагнера» реальное положение дел, предложил тем, кто хочет защищать Россию, продолжить службу с оружием в руках. Насколько знаю, многие из них на это согласились, — написал он.

Он добавил, что мятеж стал испытанием для России. По его мнению, общество его успешно прошло, «показав свою зрелость».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении 24 июня призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июня договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

26 июня Владимир Путин поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты». Он предложил им заключить контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к своим родным и близким или отправиться в Белоруссию.

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Айрат Назипов