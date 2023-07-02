Татарстан окажет помощь Кировской области в создании IT-центра и сети АЗС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан готов оказать содействие в создании на территории Кировской области маркетингового центра, IT-кластера, сети автомобильных заправочных станций, тепличного комплекса. Об этом информирует пресс-центр правительства Кировской области.

В ближайшие пять лет оба региона проведут совместные бизнес-миссии, обменяются опытом в области создания и функционирования особых экономических зон, индустриальных парков, технопарков и территорий опережающего развития.

Также Татарстан и Кировская область будут сотрудничать в областях промышленности и сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, спорта.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Кировскую область, где вместе с губернатором Александром Соколовым принял участие в областном Сабантуе в деревне Калинино Малмыжского района. Лидеры двух регионов рассказали о добрых отношениях между республикой и областью. В 2025 году Вятский край примет Всероссийский сельский Сабантуй.

Также руководители двух регионов подписали соглашение об установлении местоположения границы между двумя регионами и утвердили план мероприятий на 2023—2027 годы. Планируется расширять взаимные поставки сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, племенного поголовья крупного рогатого скота.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов