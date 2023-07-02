Рустам Минниханов посетил Сабантуй в Кировской области

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Кировскую область, где вместе с губернатором Александром Соколовым принял участие в областном Сабантуе в деревне Калинино Малмыжского района. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Сотрудничество с Кировской областью развивается уже много лет, оба региона — надежные и ответственные партнеры, у которых много общего. Для нас большая честь присутствовать на областном Сабантуе, — сказал татарстанский лидер.

В свою очередь, Александр Соколов также подчеркнул, что с Татарстаном у вятского края исторически сложились крепкие добрые отношения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— У нас сложились добрые, соседские отношения, которые, я надеюсь, в ближайшие годы будут прирастать новыми общими делами. Сотрудничество в области экономики, культуры, транспортной и строительной инфраструктуры — все это для пользы и развития Татарстана и Кировской области, — подчеркнул губернатор.



Накануне Рустам Минниханов посетил XXIII федеральный Сабантуй. Он проходил в Кемерово. Основное татарское подворье Сабантуя на Кузбассе организовали представители Лениногорского района Татарстана. На празднике развернули площадки декоративно-прикладного искусства и выставку изделий татарских мастеров.

Напомним, Кировская область примет Всероссийский сельский Сабантуй в 2025 году. В следующем году этот праздник пройдет в селе Барда Пермского края.

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Айрат Назипов