Раис Татарстана и губернатор Кировской области подписали соглашение о совместной границе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Александр Соколов подписали соглашение об установлении местоположения границы между двумя регионами и утвердили план мероприятий на 2023-2027 годы. Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

— Мы усилим наши партнерские и дружеские связи практически по всем направлениям. Планируется расширять взаимные поставки сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, племенного поголовья крупного рогатого скота. Взаимодействовать в развитии информационных технологий, культурного сотрудничества Много важных совместных идей. И я уверен, что у нас все получится, — написал Соколов в своем telegram-канале.

В рамках визита в Малмыжский район Рустам Минниханов осмотрел производство предприятия «Приор». Компания специализируется на изготовлении металлоконструкций и вентиляционного оборудования для сельского хозяйства, а также на строительстве объектов АПК и промназначения. Компания сотрудничает с татарстанскими аграриями, в частности, с фермерами Тюлячинского и Алексеевского районов.

Напомним, Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Кировскую область, где вместе с губернатором Александром Соколовым принял участие в областном Сабантуе в деревне Калинино Малмыжского района. Лидеры двух регионов рассказали о добрых отношениях между республикой и областью. В 2025 году вятский край примет Всероссийский сельский Сабантуй.

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Айрат Назипов