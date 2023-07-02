Кировская область примет Всероссийский сельский Сабантуй в 2025 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Всероссийский сельский Сабантуй в 2025 году пройдет в Кировской области. Об этом заявил заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Он гостит в городе Малмыже Кировской области, где сегодня проходит Сабантуй. Как сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар, на площади раскинулись татарские дворы. На столах представлены национальные блюда татарского народа, художественные изделия ручной работы.

Также на Сабантуе развернулась выставка сельскохозяйственной техники и животных.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, XXIV Федеральный Сабантуй в 2024 году примет Марий Эл. В республике уже прошло первое заседание организационного комитета по проведению праздника. Сабантуй планируется провести в течение двух дней на площадке Медведевского ипподрома и прилегающей территории в поселке Руэм. Там создадут новые площадки для активностей согласно традиционным мероприятиям национального праздника. А Всероссийский сельский Сабантуй в 2024 году пройдет в селе Барда Пермского края.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов