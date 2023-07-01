Ватерполисты СК «Синтез» вошли в состав мужской сборной России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сразу семь ватерполистов СК «Синтез» вошли в состав мужской сборной России по водному поло. Они отправилась на учебно-тренировочные мероприятия, которые пройдут на базе Олимпийского центра в Пекине, сообщили в пресс-службе команды.



В состав сборной России по водному поло вошли: вратарь Владислав Сергеев, центральный нападающий Никита Деревянкин, защитник Даниил Иванов, подвижные нападающие Богдан Комаров, Аскар Махиянов, Раиль Тазеев и Егор Ярлыченко.

Уточняется, что россияне также планируют провести серию товарищеских игр.

Напомним, спортсменка «Синтеза» Мария Полякова добыла пятую медаль для клуба на чемпионате России по прыжкам в воду. Она стала серебряным призером турнира в Екатеринбурге.

По итогам чемпионата спортсмены СК «Синтез» завоевали две золотые и три серебряные медали. Самым успешным среди них стал Никита Шлейхер, в активе которого два чемпионских титула — в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки, и одно личное серебро.

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Илина Хакимова