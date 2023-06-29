Спортсменка СК «Синтез» выиграла серебро на чемпионате России по прыжкам в воду

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

Спортсменка Мария Полякова добыла пятую медаль для СК «Синтез» на чемпионате России по прыжкам в воду. Она стала серебряным призером турнира в Екатеринбурге.

Серебро казанская спортсменка выиграла в женском турнире в прыжках с трехметрового трамплина. Полякова обошла всех соперниц в третьем раунде. Перед финишем она успешно выполнила сложный прыжок, но в итоге потеряла лидерство. Итоговая сумма Марии — 326,25 балла.

По итогам розыгрыша спортсмены СК «Синтез» завоевали две золотые и три серебряные медали. Самым успешным среди них стал Никита Шлейхер, в активе которого два чемпионских титула — в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки, и одно личное серебро.

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Айрат Назипов