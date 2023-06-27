Спортсмен СК «Синтез» стал серебряным призером чемпионата России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

Спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер выиграл серебро на чемпионате России по прыжкам в воду. Четвертый день соревнований прошел в Екатеринбурге.

Шлейхер поднялся на вторую ступень пьедестала почета в прыжках с 3 метров. Несмотря на трудное начало, казанский прыгун смог во время соревнований опередить всех соперников, но в финале он уступил Евгению Кузнецову, набрав 462,20 баллов. Таким образом, Шлейхер получил серебряную награду.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

Напомним, что всего в соревнованиях принимают участие спортсмены из 13 регионов России и Белоруссии. Они разыгрывают 13 комплектов медалей.

В первый день состязаний действующие полномочия в мужских синхронных прыжках с трехметрового трамплина подтвердил Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым. Результат чемпионов — 415,98 баллов. Оба выиграли золото.

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Айрат Назипов