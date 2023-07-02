Главное о коронавирусе за неделю: снижение смертности в мире на 61%, влияние COVID-19 на психику молодежи
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 26 июня по 2 июля 2023 года.
Заболеваемость COVID-19 в Татарстане сократилась на 13,5%
- С 19 по 25 июня в Татарстане коронавирус подтвердился у 83 человек. Заболеваемость, по сравнению с предыдущей неделей, сократилась на 13,5%.
- Всего в республике с начала пандемии выявили 206 290 случаев COVID-19. Вылечились от него 203 892 жителя региона.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Их не фиксируют со второй половины ноября этого года. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- За неделю в Татарстане в 2,2 раза выросло число госпитализаций заразившихся коронавирусом. В больницу за это время попали 40 человек, а за предыдущие семь дней — 18.
- Экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров в 2021 году вместе с двумя сокурсниками запатентовал маски, защищающие от коронавируса. Но оказалось, что медицинские изделия не нужны. Подробности — в материале «Реального времени».
Регионы России продолжают отменять режимы повышенной готовности, введенные в марте 2020-го
- В России с 19 по 25 июня коронавирус выявили у 5 789 граждан, госпитализировали 1 746 человек. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 959 198 случаев COVID-19.
- Умерли от коронавируса за неделю 127 россиян. Всего зарегистрировано 399 563 случая смерти от COVID-19.
- В Мурманской области отменили антиковидные ограничения, введенные в 2020 году из-за пандемии. С 30 июня на территории региона перестал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
- Отменили режим повышенной готовности и в Тюменской области. Он действовал там с 17 марта 2020 года по 30 июня 2023 года.
- В Москве комплексный сервис искусственного интеллекта научили находить признаки COVID-19. Всего на компьютерной томограмме он одновременно может выявить до 10 патологий.
- В Новосибирске разработали новое соединение на основе вещества, добываемого из корня солодки, которое помогает в борьбе с тяжелой дыхательной недостаточностью, в частности, вызванной коронавирусом. Также вещество противодействует повышению свертываемости крови, вызванной COVID-19.
Заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 49%
- По данным ВОЗ, с 29 мая по 25 июня коронавирусом в мире заразились 1 024 136 человек. Количество случаев инфицирования уменьшилось на 49%. Больше всего заболевших выявили в Республике Корея — 371 513.
- Число летальных исходов из-за коронавируса в мире сократилось на 61% по сравнению с предыдущими 28 днями. Умер 5 751 человек.
- В ВОЗ также рассказали, что, несмотря на объявленное в мае завершение режима чрезвычайной ситуации по COVID-19, угроза появления более смертоносного патогена, чем SARS-CoV-2, еще не исчезла полностью.
- В Европейском регионе ВОЗ почти 36 млн человек в первые три года пандемии могли перенести длительный COVID-19, который наблюдался у переболевших людей в течение недель или даже месяцев после завершения острой фазы болезни. По оценке ЕРБ, каждую неделю в регионе по-прежнему регистрируется около тысячи новых случаев смерти от коронавируса.
- На Украине с 1 июля прекратилось действие карантина и режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он действовал с 25 марта 2020 года.
- В судах Германии на рассмотрении находятся 209 исков о возмещении ущерба к производителям вакцин от COVID-19. С ними имелась договоренность, что расходы по компенсации возможного ущерба и судебные издержки в случае проигранных компаниями дел берут на себя страны-члены ЕС.
- В Канаде выяснили, что после появления COVID-19 частота возникновения диабета первого типа среди подростков и детей выросла до 27% по сравнению с допандемийным периодом. Ученые проанализировали данные и выводы 42 научных работ. В них сказано, что диабет первого типа диагностирован у более 102 тыс. детей и подростков, а диабетический кетоацидоз — у 4,3 тысячи.
- По данным Reuters, Еврокомиссия подписала договор с фармацевтическими компаниями, включая Pfizer, о резервировании мощностей для ежегодного производства 325 млн вакцин на случай новой пандемии. Соглашение распространяется на препараты на основе информационной РНК, векторных и белковых вакцин.
- «Школьницы старшего возраста испытывали более серьезные негативные последствия, особенно для их психического здоровья», — рассказали в ВОЗ о влиянии пандемии коронавируса на молодежь. Сильнее всего она сказалась на детях из неблагополучных семей, которые из-за закрытия школ находились на дистанционном обучении дома и которым не хватало поддержки.
- Гражданам из зоны риска, в том числе лицам старше 60 лет, следует ежегодно получать бустерную зону вакцины против коронавируса, считают в Совете по здравоохранению Нидерландов. Прививку рекомендуется делать осенью, чтобы максимально обезопасить себя зимой.
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