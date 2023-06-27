За неделю в Татарстане выявили 83 случая коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с 19 по 25 июня коронавирус подтвердился у 83 человек. Всего в республике с начала пандемии выявили 206 290 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за неделю 40 заболевших татарстанцев. Вылечились от коронавируса еще 84 человек, всего с начала пандемии — 203 892.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

За неделю с 12 по 18 июня коронавирус в Татарстане подтвердился у 96 человек. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Маргарита Головатенко