Экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров запатентовал антиковидные маски, но они оказались никому не нужны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров, который сейчас находится в московском СИЗО, вместе с двумя своими сокурсниками запатентовал маски, защищающие от коронавируса. Это произошло еще в 2021 году, в период пандемии. Но оказалось, что медицинские изделия не нужны. Подробности создания масок читайте в нашем материале.

Гафуров и Ко снабдили маску ультрафиолетовым клапаном со светодиодами

В создании масок участвовал не только Ильшат Гафуров, проект он создавал вместе со своими бывшими одногруппниками: советником директора Набережночелнинского филиала КФУ Махмутом Ганиевым и Эдуардом Курчатовым из КНИТУ-КАИ. Что интересно, проект масок был запатентован на одном из европейских порталов.

Согласно документации, которая есть в распоряжении «Реального времени», разработанные маски должны использоваться в качестве средств индивидуальной защиты от вирусных и бактериальных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем преимущественно в медицинских учреждениях. Причем там указано, что использовать их можно именно в период эпидемий вирусных и инфекционных заболеваний.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Махмутом Ганиевым

— Лицевая маска с ультрафиолетовым обеззараживающим средством состоит из средств крепления к лицу пользователя маски и устройства ультрафиолетового обеззараживания в корпусе, расположенного в передней части маски,— говорится в описании к маске. А источник излучения подключен к блоку питания.

Маска снабжена внутри клапаном для вдыхаемого и/или выдыхаемого воздуха, при этом внутри ультрафиолетового дезинфектора устанавливаются перегородки, чтобы вдыхаемый и выдыхаемый воздух имел возможность пройти максимальный путь между источниками излучения на минимальном расстоянии от них. Сам дезинфектор выполнен в виде блоков ультрафиолетовых светодиодов, расположенных в обеих боковых стенках корпуса.

«Результаты исследований были хорошие, масками никто не заинтересовался»

Чтобы узнать о дальнейшей судьбе масок, «Реальное время» обратилось за комментарием как раз к Махмуту Ганиеву. Он рассказал, что во время пандемии коронавируса они вместе с Ильшатом Гафуровым и Эдуардом Курчатовым разработали три опытных образца этих самых масок. Их испытание они проводили в Институте медицины КФУ.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Махмутом Ганиевым

— Смысл этих масок такой: светодиоды выделяют ультрафиолетовый спектр и убивают до 99% всех микробов. Результаты исследований были хорошие, но почему-то производством не заинтересовались, видимо, было не до этого. Мы провели испытание с обычными бактериями и микробами. Эти маски можно использовать постоянно, печатали мы их на 3D-принтере. Но к сожалению, этими масками никто не заинтересовался, — поделился Ганиев.

По его словам, после того как разработкой никто не заинтересовался, они ее забросили. Как говорит Ганиев, он думал, что масками заинтересуется хотя бы КФУ, но и этого не произошло. Сейчас все трое этим проектом больше не занимаются.

— Если бы нашим изобретением кто-то заинтересовался, то мы могли бы его развивать и дальше, но пока интереса нет. Стоимость масок зависит от серийности производства, раз мы их делали на 3D-принтере, то это дорогое удовольствие. Но сумму на их производство мы не считали, если бы этим занимался какой-то завод с другими технологиями изготовления, производя на специальных автоматах, то цена была бы не сильно большая. Там используются светодиоды, полимеры и небольшая батарейка. В производстве таких масок ничего сложного нет, — уточнил собеседник нашего издания.

Ганиев сообщил, что заниматься производством масок было очень востребованным занятием в период пандемии. Но дальше испытаний дело не зашло, маски не стали использовать даже в вузах.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Махмутом Ганиевым

— Ильшат Гафуров помогал с проектом по организационным вопросам. Нас было три человека: он, я и Эдуард Курчатов, который работает в КАИ, мы просто все учились в одной группе, поэтому у нас получилась небольшая команда. Проект полностью готов, его можно внедрять в производство хоть сегодня, — добавил Махмут Ганиев.

На вопрос о том, почему производством масок никто так и не заинтересовался, Ганиев говорит, что все трое были не слишком настойчивы в продвижении своего проекта. Наш собеседник отметил, что у всех троих не было времени ходить по татарстанским предприятиям и предлагать разработки.

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Артур Казанцев