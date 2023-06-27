В России за неделю COVID-19 подтвердился у 5 789 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 19 по 25 июня в России коронавирус выявили у 5 789 граждан. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 959 198 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За неделю госпитализировали 1 746 человек. Вылечились от коронавируса еще 7 379 россиян. В общей сложности зафиксировано 22 402 524 случая выздоровления.

Умерли от COVID-19 за неделю 127 жителей России. Всего зарегистрировано 399 563 случая смерти от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 12 по 18 июня в России коронавирус выявили у 6 545 граждан. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Маргарита Головатенко