Заболеваемость коронавирусом в Татарстане снизилась за неделю на 13,5%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане заболеваемость коронавирусом с 19 по 25 июня сократилась по сравнению с предыдущей неделей на 13,5%, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Выявили 83 новых случая заражения.

С 12 по 18 июня в республике коронавирус подтвердился у 96 человек. Количество новых случаев оказалось на 5% меньше, чем за предыдущую неделю.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии выявили 206 290 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 203 892 жителя республики, умерли — 2 010.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина