Береговая охрана США нашла предположительные останки погибших на батискафе «Титан»

Береговая охрана США нашла останки, предположительно, принадлежающие погибшим на батискафе «Титан» в Атлантике. Об этом сообщается в заявлении ведомства

В скором времени медики проведут формальный анализ этих останков, которые были «аккуратно извлечены из-под обломков на месте происшествия».

— Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах, — подчеркнул глава комиссии по расследованию крушения «Титана», капитан Джейсон Нойбауэр.

Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа «Титан», обнаруженные обломки принадлежат ему. Они свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, указали в береговой охране. Компания-оператор «Титана» заявила, что пять человек, находящихся на борту, скорее всего, погибли.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева