На время «Ночного велофеста» в Казани ограничат движение транспорта
В Казани на время проведения «Ночного велофеста» ограничат движение транспорта, согласно постановлению, подписанному в исполкоме города.
Будут закрыты следующие участки дорог:
- с 20.00 до 23.00 1 июля — на площади перед Деревней Универсиады со стороны Оренбургского тракта (полное ограничение движения);
- с 22.00 до 23.30 1 июля — по Оренбургскому тракту (от проспекта Победы до проспекта Универсиады, приостановление одного направления движения);
- с 22.00 до 23.30 1 июля — по проспекту Универсиады (от Оренбургского тракта до ул. Тихомирнова, приостановление одного направления движения);
- с 22.00 до 23.30 1 июля — по Аметьевской магистрали (въезд на проспект Универсиады, приостановление направления движения);
- с 22.00 до 23.30 1 июля — по ул. Н. Назарбаева (въезд на проспект Универсиады, приостановление направления движения);
- с 22.00 до 23.30 1 июля — по ул. Вишневского (въезд на проспект Универсиады, приостановление направления движения);
- с 22.00 до 23.30 1 июля — по ул. Тихомирнова (от ул. Петербургской до Щербаковского переулка, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. Т. Миннуллина (от ул. Петербургской до ул. Тихомирнова, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. Луковского (от ул. Калинина до ул. Тихомирнова, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. Ульянова-Ленина (от ул. Петербургской и от дома №19 по ул. Ульянова-Ленина до ул. Тихомирнова, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. А. Айдинова (от ул. Петербургской до Щербаковского переулка, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по Щербаковскому переулку (от ул. Тихомирнова до ул. Пушкина, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. Пушкина (от ул. Островского до дома №17 по ул. Пушкина, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. Бутлерова (от ул. Маяковского до ул. Пушкина, полное ограничение движения);
- с 22.20 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. Профсоюзной (от Щербаковского переулка до ул. Баумана, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. Университетской (от ул. Островского до ул. Кремлевской, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. Астрономической (от ул. Баумана до ул. Кремлевской, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. К. Наджми (от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. М. Джалиля (от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской, полное ограничение движения);
- с 22.00 1 июля до 00.00 2 июля — по ул. Чернышевского (от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской, полное ограничение движения);
- с 22.30 1 июля до 01.00 2 июля — на площади Тысячелетия (от ул. Право-Булачной до ул. Декабристов, приостановление одного направления движения);
- с 22.30 1 июля до 01.00 2 июля — по ул. Ташаяк (от ул. Лево-Булачной до ул. Право-Булачной, полное ограничение движения);
- с 22.30 1 июля до 01.00 2 июля — по ул. Право-Булачной (на пересечении с ул. Ташаяк, полное ограничение движения);
- с 22.30 1 июля до 01.00 2 июля — по Ивановскому спуску (от ул. Кремлевской до ул. Баумана, полное ограничение движения);
- с 22.30 1 июля до 01.00 2 июля — по ул. Баумана (на пересечении с Ивановским спуском, полное ограничение движения);
- с 22.30 1 июля до 01.00 2 июля — по ул. Батурина (съезд на Кремлевскую дамбу, полное ограничение движения);
- с 22.40 1 июля до 01.00 2 июля — по Кремлевской дамбе (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима, приостановление одного направления движения);
- с 23.00 1 июля до 01.00 2 июля — по ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова, полное ограничение движения);
- с 23.00 1 июля до 01.00 2 июля — по ул. Бондаренко (от бульвара «Фестивальный» до ул. С. Хакима, полное ограничение движения);
- с 23.00 1 июля до 01.00 2 июля — по ул. Абсалямова (от ул. Чистопольской до ул. С. Хакима, полное ограничение движения).
Ночная велоэкскурсия «Ночной велофест» в Казани пройдет в ночь с 1 по 2 июля, ранее организовать фестиваль планировали 17—18 июня. Фестиваль перенесли из-за организационных моментов.
В «Ночном велофесте» примут участие звезды Универсиады 2013 года — ее золотые призеры Яна Мартынова и Нафис Миннебаев.
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