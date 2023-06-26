В «Ночном велофесте» в Казани примут участие звезды Универсиады-2013

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани в «Ночном велофесте», который запланирован на начало июля, примут участие звезды Универсиады 2013 года — ее золотые призеры Яна Мартынова и Нафис Миннебаев. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.



Протяженность маршрута «Ночного велофеста» в этом году составит 17 км. Он пройдет от площади возле Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма до экстрим-парка «Урам». Время поездки составит 2,5 часа.

Напомним, «Ночной велофест» в этом году приурочен к 10-летию Универсиады, которая проходила в Казани в 2013 году. Изначально он планировался на июнь, но из-за организационных моментов его перенесли на 1 июля.

скриншот realnoevremya.ru с трансляции «Делового понедельника»

Начальная цена контракта на организацию и проведение в Казани «Ночного Велофеста» составляла 4,9 млн рублей. В этом году она оказалась в 1,7 раза больше, чем в 2022-м.



В итоге организация и проведение «Ночного Велофеста» подешевели на 18,6% — контракт заключили на 4 миллиона рублей. Профинансируют мероприятие из городского бюджета.

Займется подготовкой «Ночного Велофеста» в 2023 году казанское ООО «Бибрайт». Всего в тендере участвовали восемь субъектов. В прошлом году ООО «Бибрайт» занималось организацией и проведением фестиваля «Вкусная Казань». Сумма контракта составляла 2,4 млн рублей.



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Татьяна Демина