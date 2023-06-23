После заявлений от имени Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

После заявления от имени Евгения Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

— Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, — говорится в тексте

НАК требует прекратить противоправные действия.

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации, которая развернулась вокруг Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Вооруженные силы России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции, добавили в ведомстве.



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Айрат Назипов