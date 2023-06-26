На казанский стадион «Ак Барс Арена» доставят оборудование для музея спорта за 36 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

АО «Казань Арена» намерена выделить 36 млн рублей на поставку оборудования в рамках создания музея спорта. Как выяснило «Реальное время» привезти все необходимое нужно на футбольный стадион «Ак Барс Арена».

Оборудование доставит ООО «Алга». Именно эта организация предложила наиболее выгодные условия по сделке, которая должна быть закрыта до конца июля.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

На прошлой неделе стало известно, что на стадионе «Ак Барс Арена» отремонтируют и восстановят покрытие фанатского и силового ограждения. На работы было выделено 1,8 млн рублей. Их нужно завершить до 30 июня.

Кроме того, на выполнение работ по модернизации системы контроля доступа внешнего периметра безопасности стадиона «Ак Барс Арена» потратят 13,1 млн рублей. Договор будет заключен с московским АО «Научно-технический центр «Атлас». Заказчик осуществит закупку товаров и закажет услуги в соответствии с условиями и требованиями, приведенными в извещении о закупке у единственного поставщика.

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Айрат Назипов