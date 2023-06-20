На безопасность «Ак Барс Арены» выделят еще 13 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Казани на выполнение работ по модернизации системы контроля доступа внешнего периметра безопасности стадиона «Ак Барс Арена» потратят 13,1 млн рублей. Как выяснило «Реальное время» работы нужно завершить до конца года.

Договор будет заключен с московским АО «Научно-технический центр «Атлас». Заказчик осуществит закупку товаров и закажет услуги в соответствии с условиями и требованиями, приведенными в извещении о закупке у единственного поставщика.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Два месяца «Реальное время» писало о планах АО «Казань Арена» выделить 2,2 млн на новый тоннель для выхода игроков. Его нужно был установить на стадионе «Ак Барс Арена».

В марте стало известно, что на охрану футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани потратят 29,3 млн рублей. Оказать услуги по охране необходимо до конца этого года.

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Айрат Назипов