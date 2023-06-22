На «Ак Барс Арене» в Казани отремонтируют фанатское и силовое ограждение за 1,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На футбольном стадионе «Ак Барс Арена» в Казани отремонтируют и восстановят покрытие фанатского и силового ограждения, выяснило «Реальное время».

Закупку объявило акционерное общество «Казань Арена». Подрядчик должен оказать услугу до 30 июня этого года.



Закупку осуществят у ООО «ИРБИС», предложившего наиболее выгодные условия на выполнение работ по ремонту и восстановлению покрытия стадиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На выполнение работ по модернизации системы контроля доступа внешнего периметра безопасности стадиона «Ак Барс Арена» потратят 13,1 млн рублей. Договор будет заключен с московским АО «Научно-технический центр «Атлас». Заказчик осуществит закупку товаров и закажет услуги в соответствии с условиями и требованиями, приведенными в извещении о закупке у единственного поставщика.



Сейчас в Казани началась подготовка стадиона «Ак Барс Арена» к работе с паспортами болельщиков на матчах футбольного клуба «Рубин».

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Маргарита Головатенко