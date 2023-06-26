В Нижнекамске вынесли приговор экс-стажеру полиции по делу о пытках

Последний фигурант уголовного дела о пытках задержанного Ильназа Пиркина услышал приговор. Экс-стажера полиции Ильнара Гарипова Нижнекамский городской суд Татарстана приговорил к 1,5 года колонии общего режима.

Обвиняемого признали виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). По решению суда Гарипову также запретили работать в силовых органах в течение двух лет.

По версии следствия, в ноябре 2016 года он в качестве стажера на должности оперуполномоченного вместе с двумя полицейскими (в том числе начальником отдела угрозыска УМВД по Нижнекамскому району) в служебном кабинете выбивал признательные показания из Ильдара Камалеева. В 2018 году Гарипов, будучи обвиняемым, скрылся, и его объявили в федеральный розыск. Спустя четыре года он сам сдался полицейским.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В поле зрения правоохранителей Гарипов и его бывшие коллеги попали после смерти задержанного 22-летнего Ильназа Пиркина. В октябре 2017 года в здании УМВД по Нижнекамскому району оперативники Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев выбивали из него признательные показания в совершении 47 краж, которые он не совершал. Позднее парень покончил с собой. Пятерым обвиняемым суд вынес обвинительный приговор в 2020 году, но позднее Шестой кассационный суд общей юрисдикции из-за процессуальных нарушений отменил решение. Месяц назад обвиняемые услышали новый приговор.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов