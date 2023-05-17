В Татарстане вынесли приговор пяти полицейским по делу о пытках и суициде

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нижнекамский городской суд вынес приговор пяти экс-сотрудникам УМВД по Нижнекамскому району Татарстана по делу о пытках и суициде задержанного Ильназа Пиркина, сообщает telegram-канал Травмпункт.



Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин получил 7 лет, а оперуполномоченный Михаил Логачев — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. С учетом частичного отбытия наказания в СИЗО и колонии им осталось пробыть в заключении только несколько месяцев.

Остальные оперативники — Игорь Филинов, Наиль Миндубаев и Гадель Рахимов — были освобождены в зале суда, поскольку полностью отбыли назначенное наказание (2, 2 и 4 года соответственно).

Сотрудники отдела угрозыска в октябре 2017 года в целях повышения статистических показателей избивали Ильназа Пиркина в здании УМВД по Нижнекамскому району. От него требовали признание в 47 кражах, которые он не совершал. Он покончил с собой, рассказав об издевательствах в УМВД в предсмертном ролике. Согласно материалам дела, жертвами полицейских пыток стали еще три человека. Двух из них заставляли взять на себя вину в суициде Пиркина.

В 2020 году Нижнекамский горсуд уже выносил обвинительный приговор пятерым полицейским, однако позднее Шестой кассационный суд общей юрисдикции из-за процессуальных нарушений отменил решение.

Дело шестого фигуранта — стажера на должности оперативника Ильнара Гарипова — рассматривают в суде. Он скрывался от следствия, его объявляли в розыск и задержали осенью 2022 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко