Прыгуны казанского «Синтеза» успешно стартовали на чемпионате России по прыжкам в воду

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

Спортсмены казанского СК «Синтез» стартовали на чемпионате России по прыжкам в воду. Турнир начался 24 июня во Дворце водных видов спорта Екатеринбурга.

В первый день соревнований действующие полномочия в мужских синхронных прыжках с трехметрового трамплина подтвердил Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым. Результат чемпионов — 415,98. Более чем на 10 баллов дуэт опередил Илью Молчанова и Егора Лапина, 404,31. Второе золото чемпионата Никита Шлейхер завоевал уже сегодня. Он выступал на вышке с товарищем по спортивному клубу и сборной Татарстана — Александром Белевцевым.

Согласно общему результату стартовых прыжков, с фиксированным коэффициентом сложности, казанцы шли вторыми, отставание от лидеров, Александра Бондаря и Руслана Тернового, было семь баллов. За два раунда до конца разрыв спортсменов сократился до двух баллов. В предпоследней попытке представители столицы Татарстана набрали 94,37 балла и вышли вперед, впоследствии одержав победу с 441,69 в своем активе.

Вместе с этим Мария Полякова и москвичка Вита Королева поднялись на вторую ступень пьедестала в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди женщин. Спортсменки прошли всю турнирную дистанцию, но догнать соперниц — Кристину Ильиных и Елизавету Кузину из Московской области, не смогли.

Итоговая сумма серебряных призеров чемпионата России — 286,2 балла.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

Напомним, что всего в соревнованиях принимают участие спортсмены из 13 регионов России и Белоруссии. Они разыгрывают 13 комплектов медалей



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Максим Кокунин