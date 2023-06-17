Прыгуны «Синтеза» готовятся к главному старту сезона

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК "Синтез"

Прыгуны спортивного клуба «Синтез» готовятся к главному старту сезона: во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге пройдет Чемпионат России по прыжкам в воду с 24 по 29 июня.



В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 13 регионов страны и Белоруссии. В общей сложности, они разыграют 13 комплектов медалей.

Цвета «Синтеза» и сборной Татарстана на турнире будут защищать три действующих чемпиона в различных видах программы: Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

— Сейчас мы работаем на базе Минспорта России «Озеро Круглое» в Подмосковье. 19 июня вылетаем в Екатеринбург, где у нас запланирован трёхдневный тренировочный сбор. Он очень важен для нас, и мы рады, что спорткомитет нашёл такую возможность для нас. Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге — это новый объект, новые снаряды, которые необходимо протестировать перед главным стартом российского сезона, — рассказал тренер СК «Синтез» по прыжкам в воду, главный тренер сборной республики Павел Муякин.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

— Никита Шлейхер с Сашей Белевцевым будут прыгать синхрон с вышки. Никита так же составит пару Евгению Кузнецову в синхроне на 3м трамплине. Оба так же выступят на индивидуальных снарядах Олимпийской программы. Мария Полякова будет прыгать синхрон 3м с Витой Королевой, 1м и 3м трамплин индивидуально, — рассказал тренер.

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Маргарита Головатенко