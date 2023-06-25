Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов стали чемпионами России по прыжкам в воду с трамплина

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК "Синтез" (Никита Шлейхер)

Спортсмен казанского СК «Синтез» Никита Шлейхер и серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Евгений Кузнецов победили в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате России. Они набрали 415,98 балла.



«Серебро» у Егора Лапина и Ильи Молчанова, которые получили 404,31 балла. На третьем месте Геннадий Фокин и Григорий Иванов, набравшие 385,86 балла.

Чемпионат России по прыжкам в воду стартовал в Екатеринбурге 24 июня. Соревнования продлятся до 29 июня.



Казанский «Синтез» на Чемпионате России по прыжкам в воду помимо Никиты Шлейхера представляют Мария Полякова и Александр Белевцев. Всего в соревнованиях примут участие спортсмены из 13 регионов России и Белоруссии. Разыграют 13 комплектов медалей.



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Татьяна Демина