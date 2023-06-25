Рамзан Кадыров рассказал, что уговаривал Пригожина не смешивать бизнес-амбиции с делами госважности

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале рассказал, что беседовал с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и «убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности». По его словам, к случившемуся в последние дни привела «цепочка неудачных сделок в предпринимательстве» у питерского бизнесмена.

— Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок. Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей, — написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни призвал бойцов ЧВК «Вагнер» «быть трезвыми в своих решениях» и думать о будущем.

— Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случиться. Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации, — заявил Рамзан Кадыров.

Напомним, в ЦОС ФСБ 24 июня заявили, что заявления и действия Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Евгения Пригожина. После того как президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с ним о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России» и основатель «Вагнера» объявил о том, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря», в Кремле сообщили, что уголовное дело будет прекращено.



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Татьяна Демина