«Татарстан всецело поддерживает Владимира Путина»: Рустам Минниханов выступил с обращением

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики и поддержал президента России Владимира Путина. Публикуем полный текст обращения:



«Наша страна во все времена славилась сильными духом людьми. Чувство патриотизма и любви к Родине — неотъемлемая черта людей всех поколений, всех национальностей.

Татарстан всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего, Президента страны Владимира Владимировича Путина.



В это сложное время мы должны объединиться вокруг него, вместе противостоять тем, кто представляет угрозу России и ее многонациональному народу».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».



Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Полный текст обращения — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов