В Минобороны России обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

Полный текст обращения:

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

Мы гарантируем всем безопасность».

Фото: скриншот realnoevremya.ru из telegram-канала Минобороны России

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах ввели дополнительный контроль.



Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа. В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с официальным обращением.

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Глава ведомства Игорь Краснов также сделал доклад президенту в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.

В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

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Айрат Назипов