Премьер-министр Татарстана призвал соблюдать меры безопасности во время Сабантуя и Курбан-байрама

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал соблюдать все меры безопасности во время Сабантуя и предстоящего Курбан-байрама, об этом он заявил сегодня на республиканском совещании в Доме правительства республики.



Старт празднованию Сабантуя в Казани дадут сегодня на конноспортивных соревнованиях. Основные мероприятия праздника плуга состоятся завтра на трех майданах города: в березовой роще жилого массива Мирного, в березовой роще жилого массива Дербышки и в лесопарковой зоне озера Лебяжьего.

28 июня весь исламский мир будет праздновать Курбан-байрам. Во всех мечетях республики пройдут праздничные богослужения.

Сабантуй в Казани пройдет 24 июня. На всех площадках его проведения будут работать досмотровые зоны. Гостей татарского народного праздника просят соблюдать все правила безопасности, не брать с собой крупные вещи и одеться по погоде.

В день празднования Сабантуя, 24 июня, в Казани установится переменная облачность, воздух прогреется до +20—22 градусов. Существенных осадков в Казани в субботу не ожидается. Прогнозируется юго-восточный ветер порывами 4—9 м/с.



Курбан-байрам в Татарстане отметят 28 июня. Праздник выпадает на среду — этот день в республике будет выходным. В дни Курбан-байрама в 2023 году в Татарстане подготовят 55 площадок заклания жертвенных животных.

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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Марат Хусаинов