В казанском поселке Мирный готовятся к проведению Сабантуя — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В поселке Мирный в Татарстане готовятся к проведению Сабантуя: на майдане рабочие красят домики, устанавливают элементы праздника, укладывают газон, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В год национальных культур и традиций во время представления «Беренче буразна» (Первая борозда) расскажут легенду о священной земле. Гостям праздника покажут истоки и традиции Сабантуя, а еще историю его зарождения.

При входе на праздник в поселок Мирный гостей встретят 11 подворий татарского быта, каждое из них сделано в индивидуальном стиле и рассказывает особенности национальной культуры.

Сабантуй в Казани пройдет 24 июня. На всех площадках проведения будут работать досмотровые зоны. Гостей татарского народного праздника просят соблюдать все правила безопасности, не брать с собой крупные вещи и одеться по погоде.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко