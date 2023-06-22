В казанском поселке Мирный готовятся к проведению Сабантуя — видео
В поселке Мирный в Татарстане готовятся к проведению Сабантуя: на майдане рабочие красят домики, устанавливают элементы праздника, укладывают газон, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В год национальных культур и традиций во время представления «Беренче буразна» (Первая борозда) расскажут легенду о священной земле. Гостям праздника покажут истоки и традиции Сабантуя, а еще историю его зарождения.
При входе на праздник в поселок Мирный гостей встретят 11 подворий татарского быта, каждое из них сделано в индивидуальном стиле и рассказывает особенности национальной культуры.
Сабантуй в Казани пройдет 24 июня. На всех площадках проведения будут работать досмотровые зоны. Гостей татарского народного праздника просят соблюдать все правила безопасности, не брать с собой крупные вещи и одеться по погоде.
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