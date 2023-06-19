На площадках Сабантуя в Казани организуют досмотры — гостей просят соблюдать требования безопасности

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на всех площадках проведения Сабантуя 24 июня будут работать досмотровые зоны. Гостей татарского народного праздника просят соблюдать все правила безопасности, не брать с собой крупные вещи и одеться по погоде.

— Я хотела бы предупредить уважаемых участников Сабантуя, всех тех площадок, где происходит сбор даров, о необходимости соблюдения требований безопасности при организации и проведении мерпориятий с массовым пребываниям людей. Мы просим все также принять и понять, что необходимы досмотровые мероприятия, которые проводятся совместно с министерством внутренних дел Республики Татарстан, Росгвардией и охранными агентствами, которые работают на мероприятии. Мы просим всех воздержаться от крупной ручной клади, для того, чтобы не было трудно проходить досмотровые мероприятия, — сказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Также она призвала татарстанцев одеться по погоде. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 24 июня в республике ожидается прохладная погода.

— Мы просим всех, конечно, одеваться в соответствии с погодой и учитывать погодные условия, особенно учитывать эти погодные условия при участии детей в данных мероприятиях, — заявила вице-премьер.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Лейла Фазлеева напомнила и о необходимости безопасного обращения с огнем. Она призвала татарстанцев не разводить открытый огонь

— Мы просим воздержаться в этот период, безусловно, везде, не только в рамках мероприятиях, но и у себя, от открытого огня, — сказала она.

Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».

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Татьяна Демина