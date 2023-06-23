На Сабантуй в Казани ожидается переменная облачность и до +22 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В день празднования Сабантуя, 24 июня, в Казани установится переменная облачность, воздух прогреется до +20..+22 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Существенных осадков в Казани в субботу не ожидается. Прогнозируется юго-восточный ветер порывами 4—9 м/с.

В ночь на 24 июня существенных осадков в столице Татарстана также не ожидается. Температуры воздуха могут опуститься до +8...+10 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, завтра в республике местами возможна гроза. Порывы юго-восточного ветра будут усиливаться до 15—17 м/с.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина