Татарстанцев в июне ждут две четырехдневные рабочие недели

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в июне две рабочие недели будут четырехдневными. Это связано с дополнительными выходными в честь Дня России и Курбан-байрама.

Жители как Татарстана, так и других регионов России будут отдыхать в понедельник, 12 июня. В связи с этим рабочая неделя продлится четыре дня — с 13 по 16 июня.

Дополнительный выходной ожидается и в конце первого месяца лета. В среду, 28 июня, в Татарстане отметят мусульманский праздник Курбан-байрам — день будет нерабочим, а предшествующий ему рабочий день вторника, 27 июня, будет сокращенным на один час. Работать жители республики в последнюю неделю следующего месяца будут 26, 27, 29 и 30 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом жители России в 2023 году будут отдыхать 118 дней из 365 — с учетом праздников, суббот и воскресений, но без учета отпусков. После июня следующие праздничные выходные ожидаются в конце осени — с 4 по 6 ноября.

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Татьяна Демина