В Набережных Челнах число эвакуационных пунктов увеличили до 111

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Набережных Челнах количество сборных эвакуационных пунктов (СЭП) увеличили до 111. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома города Фарид Салахов.

СЭП создаются на случай чрезвычайных ситуаций для сбора и учета эвакуируемого населения и организованной отправки его в безопасные районы. Они предусмотрены для размещения 4—5 тысяч человек на один пункт, располагаются в зданиях общественного назначения, вблизи пунктов посадки на транспорт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В 2017 году в Набережных Челнах насчитывалось 105 СЭП.

Исполком Набережных Челнов отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления о создании в городе сборных эвакуационных пунктов (СЭП). В случае военной угрозы или различных катаклизмов через них будет осуществляться вывоз гражданского населения в более безопасные районы. Однако те, кто задействован на производстве, имеющем мобилизационное задание, продолжат свою работу, но при этом будут использовать специализированные убежища и укрытия. Что граждан будет ждать на этих объектах — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева