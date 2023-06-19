Замедление годовой инфляции в Татарстане объяснили увеличением предложения ряда продуктов питания

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На замедление годового роста цен в Татарстане до 0,93% в мае 2023 года повлияло увеличение предложения некоторых продуктов питания и снижение издержек производителей ряда продовольственных товаров. Также сказался и эффект высокой сравнительной базы 2022 года, сообщили в пресс-службе отделения — Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центробанка.

На рынке в мае выросло предложение овощей защищенного грунта, так как в России при реализации инвестиционных проектов ввели новые тепличные комплексы. В итоге замедлился годовой рост цен на огурцы, а томаты и вовсе подешевели.

На фоне эффекта высокой сравнительной базы 2022-го в Татарстане усилилось годовое снижение цен на картофель. В прошлом году он дорожал быстрее из-за небольших запасов и сложностей с импортом.

В связи с увеличением предложения на внутреннем рынке дешевело зерно — сформировался достаточный его запас. Как следствие, подешевели корма. Выросло и предложение сырого молока, что после роста в апреле привело к снижению цен на готовую молочную продукцию.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подешевела в годовом выражении и мука. Это специалисты объяснили рекордным урожаем зерновых в прошлом году, что повлияло на уменьшение сырьевых издержек на производство.

Снижение стоимости непродовольственных товаров в Татарстане (-1,4%) объясняется ожиданием корректировки топливного демпфера и снижением обменного курса рубля. В мае в республике замедлилось годовое снижение цен на смартфоны и смарт-часы.

Цена на услуги в Татарстане в мае выросли в годовом выражении на 8,25%, на что в первую очередь повлияло увеличение спроса на путешествия. В условиях ограниченного числа доступных направлений подорожали путевки на Черноморское побережье России.

На годовой рост цен в сфере услуг в республике также повлиял эффект низкой базы прошлого года. Это, например, отразилось на стоимости билетов кино, которая выросла.

Для сравнения, в Приволжском федеральном округе и в целом в России годовая инфляция в конце весны ускорилась. Она составила 1,8% и 2,51% соответственно.

Напомним, в мае годовая инфляция в Татарстане составила 0,93% после 11,55% в январе 2023 года, 10,74% в феврале, 1,91% в марте и 1,08% в апреле. По сравнению с апрелем потребительские цены в последнем месяце весны почти не изменились — они увеличились на 0,06%. По отношению к декабрю прошлого года они выросли на 1,88%.



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Татьяна Демина