Республика Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш официально подал заявку на то, чтобы стать полноправным членом БРИКС. Об этом информирует газета Dhaka Tribune.

Заявка была отправлена после встречи премьер-министра страны Шейх Хасины и президента ЮАР Сирил Рамафоса в Женеве в прошлую среду. Отмечается, что лидер африканской республики положительно отнесся к этой идее.

Вопрос о вступлении страны в БРИКС будет рассматриваться на предстоящем саммите. Он состоится в августе.

В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна готова стать частью сообщества стран БРИКС. Лидер Венесуэлы отметил, что БРИКС формирует новый мировой порядок. По его словам, в это объединение входят «могущественные страны». Также в мае Саудовская Аравия вела переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС в качестве девятого члена.

В январе сообщалось, что порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС. По словам посла ЮАР в Москве Мзувукиле Макетуки, среди претендентов есть две африканские страны — Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.



На прошлой неделе Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Присоединение к коалиции предоставит Египту широкие политические и экономические возможности.

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Айрат Назипов