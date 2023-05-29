Президент Венесуэлы заявил о желании вступить в БРИКС
Венесуэла готова стать частью сообщества стран БРИКС. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, пишут «Известия».
— Сколько уже новых заявок есть у БРИКС от других стран? Я читал, что больше 30. Если спросят Венесуэлу, желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла говорит «да». Мы хотели бы сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики, — выразил свое мнение Мадуро.
Лидер Венесуэлы отметил, что БРИКС формирует новый мировой порядок. По его словам, в это объединение входят «могущественные страны».
В январе сообщалось, что порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС. По словам посла ЮАР в Москве Мзувукиле Макетуки, среди претендентов есть две африканские страны — Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.
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