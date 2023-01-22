К БРИКС хотят присоединиться около 13 стран

Порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС. Об этом «РИА Новости» заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

— Сейчас есть около 13 претендентов на вступление в БРИКС. Есть страны, которые официально подали заявки, их шесть, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку, — сказал посол.

Он подчеркнул, что среди претендентов есть две африканские страны — Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

— Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке... Все входящие в БРИКС страны приветствуют расширение. Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны соответствующие модальности — какие критерии мы используем, — отметил дипломат.

Фото: wikipedia.org

Посол добавил, что решение о принятии новых членов будет коллегиальным.

В экономическое объединение БРИКС сейчас входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В июле посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху также сообщал, что страна готова в ближайшей перспективе внести заявку на членство. А в начале ноября официальную заявку на вступление в БРИКС подал Алжир.



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Айрат Назипов