FT: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС

Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС в качестве девятого члена, об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на предоставленное ей заявление организации.

— На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и в настоящее время ведем с ними компетентный диалог, — заявили представители банка.

Издание также отмечает, что присоединение королевства укрепило бы связи Эр-Рияда со странами БРИКС.

Фото: pixabay.com

напомним, НБР учредили страны БРИКС в июле 2014 года. Одна из целей банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 году НБР одобрил принятие Бангладеш, Египта, ОАЭ и Уругвая в качестве новых стран — участниц деятельности банка.

В октябре прошлого года президент России подписал указ, согласно которому из-под некоторых принятых в марте 2022 года специальных экономических мер выводится несколько зарубежных фондов и банков развития: это коснулось и Нового банка развития (структура БРИКС).



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Илина Хакимова