Подключить свет жителям Херсонской области планируется через 1-2 месяца

Подключить свет в домах жителей Херсонской области планируется через 1-2 месяца. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

— Продолжаются работы по восстановлению поставок электроэнергии. 80% оборудования сохранено, вся надежда на благоприятные погодные условия. Мокрые трансформаторы и влажный грунт — главное препятствие... Специалисты говорят о реальном сроке подключения абонентов — где-то месяц-два, — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, активная фаза наводнения в Херсонской области уже прошла. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ подорвали объект для переброса резервов с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Глава государства Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией» киевского режима.



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Елизавета Пуншева