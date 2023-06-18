В Казани сегодня ожидается до +19 градусов
В Казани 18 июня переменная облачность, без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
Максимальная температура воздуха в Казани составит +19 градусов, в Татарстане +20.
Ветер северный, северо-восточный, днем и вечером местами порывами до 15—17 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике вновь установится прохладная погода. В начале следующей недели ожидается от +16 до +21 градуса.
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