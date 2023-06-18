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В Казани сегодня ожидается до +19 градусов

06:20, 18.06.2023
В Казани сегодня ожидается до +19 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 18 июня переменная облачность, без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха в Казани составит +19 градусов, в Татарстане +20.

Ветер северный, северо-восточный, днем и вечером местами порывами до 15—17 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике вновь установится прохладная погода. В начале следующей недели ожидается от +16 до +21 градуса.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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