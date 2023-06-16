Президент России заявил о необходимости массового внедрения проектов с машинами-беспилотниками

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Президент России, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил о необходимости массового внедрения машин-беспилотников. Он напомнил, что в некоторых городах, в том числе в Москве, такие автомобили уже курсируют.

Глава государства напомнил, что 14 июня по трассе М-11 «Нева» запустили беспилотники КАМАЗа. Они доставили коммерческие грузы в Москву в тот же день.

Напомним, в марте прошлого года правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта. Он действует в отношении машин с водителем-испытателем в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус».



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Татьяна Демина